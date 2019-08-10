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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu belirterek, "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Malazgirt Zaferi, Mercidabık Seferi, 30 Ağustos ve Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatan Erdoğan, ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu vurgulayarak terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

"Tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz"

Türkiye'nin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurulan darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 1 Ağustos'ta başladığını belirten Erdoğan, "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:23
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • MilletMillet35 dk önce
    AMİN REİSİM AMİN VALLAHİ BİZLERDE HAZIRIZ ALLAH BİZE YAR OLSUN
  • TakipçiTakipçi56 dk önce
    Allahu taale gerçek inananlara zeferi müjdeliyör. Kur'an da ( Rum -47) Peygember efendimize hitabederek ( Senden önce milletlere peygamberler gönderdim , onlara doğru yolu gösterdiler, kötülük yapanlardan intikam aldık , inananlara zefer üzerimize bir haktır) . Reis sen yoluna düz git eğri zevalın bular

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