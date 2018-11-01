İlnur Çevik'ten dikkat çeken Öcalan uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, YeniBirlik gazetesindeki yazısında, ABD'nin yakında PKK elebaşı Öcalan'ı da SDG lideri olarak tanımlayabileceğini söyedi.

Çevik şunları yazdı:

Sözde DEAŞ’ı Kuzey Suriye’den atmak için PKK/YPG/PYD ile iş birliği yapıp onları silahlandıran, onları eğiten ve lojistik destek veren Amerika bir bakıyorsunuz DEAŞ Rakka şehrinde tam yok olacakken bir anda DEAŞ’a yardım elini uzatıp onları emin yerlere naklediyor…

Daha sonra DEAŞ bitti ama İran tehlikesi var ve bunu Suriye’de PKK/YPG/PYD ile göğüsleyeceğiz diyen ABD daha sonra çark ediyor ve İranlıları “şimdilik” unutuyor.

Suriye’de çöreklenmenin bahanesi...

Ona karşılık ABD DEAŞ’ı yeniden hortlatıp PKK/YPG/PYD elindeki bazı bölgelerin DEAŞ tarafından işgal edilmesine göz yumup “bakın daha DEAŞ tehlikesi geçmedi” diyerek Suriye’de çöreklenmeye devam etmesinin bahanesini hazırlıyor… DEAŞ bu bölgeleri ele geçirirken PKK/YPG/PYD üçlüsüne verine ağır silahlar neden etkisiz? Rakka’yı yerle bir eden ABD’nin o muazzam hava gücü nerede?

“Ama onlar SDG’li” diyerek alay ettiklerini sanıyorlar

Çelişkiler, kandırmacalar ve ipsiz, sapsız iddialar. Aynı Suudilerin Kaşıkçı olayındaki davranışları ama iş burada da bitmiyor… Amerikalılar PKK/YPG/PYD üçlüsü “terör” koktuğu için bunlardan kurdukları terörist ordusuna Suriye Demokratik Güçleri (SDG) diyerek akıllarınca bizleri uyutmaya kalkıyor. ABD’li generaller hala bu SDG’lilerle içli dışlı. PKK ABD’nin terör listesinde. ABD’li askeri yetkililer PKK’lılarla kol kola girip “ama onlar SDG’li” diyerek bizlerin zekâları ile alay ettiklerini sanıyorlar.

Öcalan SDG lideridir derlerse şaşmayın

Türkiye Fırat’ın doğusunda Kuzey Suriye’de Kobani bölgesine yakın PKK/YPG/PYD mevzilerini obüslerle vuruyor ama sanki nispet yapar gibi ABD ile sıkı fıkı olan ve Türkiye’de Dağlıca ve Aktütün terör saldırılarının faili olan PKK’lı Azad Simi (kod adı Çiya Kobani) Suriye-Irak sınır yakınındaki Derizor bölgesinde yapılacak operasyonlarda PKK “komutanı” olarak görev yapacak… Bu terörist ABD Nisan’da ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ile buluştu ve resimleri yayınlandı. Aynı terörist ABD’li generallerle helikopter gezisi yaptı ve bunun da resimleri yayınlandı. Amerikalılara sorarsanız bu adamı SDG komutanı olarak kabul ediyorlar ve PKK ile bağlarından haberleri yok…

Yani yakında Amerikalılar Abdullah Öcalan’da bir SDG lideridir derse sakın şaşmayın…