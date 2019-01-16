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Erdoğan'ın bahsettiği yer National Geographic listesine girdi

ABD merkezli coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic, Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında aralarında Başkan Erdoğan'ın 2019 yılına ismini verdiği Göbeklitepe dahil Türkiye’den 6 kültür ve doğa mirası alanını son sayısındaki kitabında yer verdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:46
Erdoğan'ın bahsettiği yer National Geographic listesine girdi

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Şanlıurfadaki Göbeklitepe, National Geographic’in 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler' kitabında yer aldı. Kitaba Göbeklitepe'nin dışında 5 yer daha girdi.

Erdoğan Göbeklitepe Yılı ilan etmişti

Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic, Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında Türkiye’den 6 kültür ve doğa mirası alanını son sayısındaki kitabında yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ardından dünyaca ünlü 319 sayfalık National Geographic’in kitabında ise dünya çapında bilinen ve bilinmeyen doğal ve insan yapımı 225 yerin arasındaki Göbeklitepe için "İnşası milattan önce 10 bin yılına uzanan Göbeklitepe’nin egzotik bitki ve hayvan resimlerini oyulduğu dikili taşlarla en eski tapınak olduğu düşünülmektedir. Çevrede antik insan figürleri bulunmuştur" şeklinde bilgilere yer verdi.

Türkiye'den 6 miras alanı yer alıyor

National Geographic 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler' kitabında 12 bin yıla dayanan tarihi ile dünyanın en eski tapınağı olduğu düşünülen Göbeklitepe’nin yanı sıra Türkiye’den Ayasofya, Mardin, Sümela Manastırı, Mısır Çarşısı ve Kapadokya Argos Oteli de son sayısındaki kitapta yer verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:46
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi
  4. Göbeklitepe
  5. National Geographic
  6. Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Göbeklitepe Yılı
  9. Ayasofya
  10. Sümela Manastırı
  11. Mısır Çarşısı
  12. Kapadokya Argos Oteli

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