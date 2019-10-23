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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek için evine geldi. Erdoğan'ın ziyaret esnasında sivil plakalı araç kullanması dikkatlerden kaçmadı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın geçmiş olsun ziyaretine sivil plakalı araçla gelmesi dikkat çekti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

71 yaşındaki MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası üç haftalık dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.

14 Ekim Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. 2 gün sonra ise Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşılmış, bu fotoğraflarda Bahçeli'nin sakalını kestiği görülmüştü.

İşte Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinden ilk görüntüler:

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:04
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul10 sa önce
    Vatan , millet, kutsalımızın düşmanlarının korkulu rüyaları. Allah'ımız (C.C) ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin selameti için varsınız. Allah'tan sağlığınızı diliyorum.
  • Dağ aslanıDağ aslanı11 sa önce
    İki baba yiğit yüce Allah'ım yâr ve yardımcınız olsun inşaallah. Yüce Allah'ım sağlıktan ayırmasın inşaallah.
  • milletmillet11 sa önce
    Devlet baba geçmiş olsun
  • Libero Libero 14 sa önce
    ALLAHikisinede sağlıklı bir ömür versin. Ülkemizin ikisinede ihtiyacı var.

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