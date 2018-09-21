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Erdoğan'ın Amerika programı belli oldu: Yatırımcılarla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ziyareti kapsamında 25 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek, yatırım ve iş çevreleriyle de bir araya gelecek.

21 Eylül 2018 Cuma 16:45
Erdoğan'ın Amerika programı belli oldu: Yatırımcılarla görüşecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan BM Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek. Açıklamaya göre Erdoğan New York'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Ziyarette Erdoğan ayrıca ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileri ile de biraraya gelecek.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:45
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