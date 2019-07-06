Erdoğan'ın, AK Parti milletvekilleriyle buluşması

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 9 ilin milletvekilleriyle toplantı yapıldığını belirterek, "Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelip daha odaklanarak, daha küçük gruplar halinde geçmişte yaptığımız gibi bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. İkincisini gerçekleştirdik bugün. Çarşamba ve perşembe son grupları da yaparak tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra sonbahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz milletvekillerimizle beraber." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'li milletvekilleriyle İstanbul İl Başkanlığında yaptığı toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Düzce olmak üzere 9 ilden milletvekilleriyle bir araya gelindiğini dile getiren Çelik, toplantı formatının bir AK Parti geleneği ve bilinen bir format olduğunu, çok sık şekilde yaptıklarını ancak farklı haberler çıktığı için açıklama ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

Çelik, geçen hafta grup toplantısı yapmadıklarını, bu hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Doğu Avrupa ile ilgili bir zirveye katılımının söz konusu olacağını, o nedenle bu hafta da grup toplantısının yapılamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelip daha odaklanarak, daha küçük gruplar halinde geçmişte yaptığımız gibi bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. İkincisini gerçekleştirdik bugün. Çarşamba ve perşembe son grupları da yaparak tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra sonbahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz milletvekillerimizle beraber. Tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın programında daha önce kendileri söylemişti, seçimde yüksek başarı gösterenden başlayarak illeri, büyükşehirleri ziyaret şeklinde bir program söz konusu. O programları da bu çerçevede gerçekleşecek. Bu toplantılar üç çerçevede oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız en başta geçtiğimiz dönemle ilgili kış dönemi, seçim konularıyla iç ve dış politika konularıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Kısa bir değerlendirme olup, milletvekillerimize daha çok zaman ayırmak istiyor. Daha sonra milletvekillerimiz illerinin sorunları olabilir, iç, dış politikaya ilişkin değerlendirmeleri olabilir bunları paylaşıyorlar. Bunların içerisinde değerlendirme, analiz söz konusu olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sorular da olabiliyor."

- "Bir AK Parti geleneği bir kere daha icra edilmiş oluyor"

Bunlar değerlendirildikten sonra söz isteyen milletvekillerine belirli bir süre ayrıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının sonunda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiğini aktaran Çelik, bugün ayrıca ilçe belediye başkanlarıyla gelecek dönem çalışmalarının değerlendirileceği bir toplantı yapılacağını belirtti.

Çelik, "Tabii biz ilk toplantıyı yaptığımızda aslında bir AK Parti geleneği ama bazı haberler çıktı. Onun içerisinde bir sürü spekülasyon çıktı. Tabii bu toplantıyla ilgili çıkan haberlerin yüzde 90'ına yakınının toplantıda konuşulmayan şeyler olduğunu ifade edebilirim." diye konuştu.

Bu toplantıda MYK, MKYK üyelerinin bulunmadığını, bunun sebebinin MYK ve MKYK üyeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenli olarak bir araya gelmesi olduğunu vurgulayan Çelik, bu toplantıda sadece milletvekillerinin değerlendirmesinin alındığını anlattı.

Ömer Çelik, toplantıda MYK'yi, grubu temsilen 1-2 ismin notları takip etmek, değerlendirmeleri almak üzere bulunduğunu, daha sonra bu notların ilgililere iletildiğini, takiplerinin de yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaklaşık 4 saatini bu toplantıya ayırdığına işaret eden Çelik, Erdoğan'ın toplantıya sadece bir kere ara verdiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini, görüşmede Libya ile ilgili konuların, gelişmelerin ele alındığını ve denizaltıda hayatını kaybeden Rus mürettebat ile ilgili de başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Toplantıda özellikle illerdeki yatırımların geldiği noktaların da ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiğini belirten Çelik, bunların tamamlanması, hızlandırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları olduğunu, bunların da notlarının alındığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Genel olarak bu çerçevede gerçekleşen bir toplantıdır. Yani bir AK Parti geleneği bir kere daha icra edilmiş oluyor." dedi.

Bir soru üzerine Çelik, diğer milletvekilleriyle çarşamba ve perşembe yapılacak toplantının Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

(Sürecek)