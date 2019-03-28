0553 313 94 23

Erdoğan’ın afişini söktürmeyen kadın hem tehdit edildi hem iş yeri işaretlendi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde seçim çalışması için bir partinin bayrağını asmak isteyen grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerini sökmek istedi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:16
Erdoğan’ın afişini söktürmeyen kadın hem tehdit edildi hem iş yeri işaretlendi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde seçim çalışması için bir partinin bayrağını asmak isteyen grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerini sökmek istedi. Buna tepki gösteren kadının iş yeri gece saatlerinde kırmızı boya ile işaretlendi. Kahve işletmecisi kadın tehditler aldığını ve olayı yargıya taşıyacağını söyledi.


Dursunbey’e bağlı Göbül Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir partili kişi ile mahallede kahvecilik yapan Fatma Güven arasında afiş tartışması yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bulunduğu afişleri sökmek isteyen şahsa karşı çıkan Fatma Güven, tartıştığı kişilerce tehdit edildiğini ileri sürdü. Tartışmanın ardından gece saatlerinde aynı yere gelen kişi ya da kişiler direkte bulunan afişleri yırtarak çöpe attı. Ayrıca Hüseyin Güven’e ait olan fakat eşi Fatma Güven tarafından işletilen kahvehanenin camlarını ve duvarlarına da çeşitli işaretler koydular.


Gece saatlerinde meydana gelen olayın ardından sabah iş yerini açmak için gelen Hüseyin ve Fatma Güven çifti iş yerlerinin çeşitli işaretler ile boyandığını fark edince hemen jandarmaya ihbarda bulundular. İş yerine konulan işaretler ile ilgili konuşan Fatma Güven, “Bu işaretlerle bize mesaj verdiler. Hem iş yerimize hem de mezarlığa işaret koydular. Ben şikayetçiyim. Cumhurbaşkanımız için canımızı da isteseler veririm. Bugün de Cumhurbaşkancıyım yarın da Cumhurbaşkancıyım” dedi.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri çeşitli delilleri toplayarak şahısların ifadelerine başvurdu. Soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kop’ta Girişim Projesi Melek Yatırımcılık Lansman toplantısı düzenlendi
    1. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    2. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    3. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    4. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    5. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    6. "Arap liderler Suriye rejiminin..
    7. Rize’de jandarmadan operasyon
    8. Şoför ve yolcuların çabası yaralı..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    10. Erdoğan yayın sonrası gençlerle dürüm..
    11. Polatlı’da öğrencilerden parkta kitap..
    12. Kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
    13. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    15. Hakeme müdahalede bulunmuştu!..
    16. Malatya’nın Şubat ihracatı yaklaşık 30..
    17. Bingöl’de 41 mera göçerlere kiralık..
    18. Tarlasında çalışırken traktör ile ilaç..
    19. Ferritin nedir? Demir yüksekliği neden..
    20. Denizli’de polisten zehir tacirlerine..
    21. Dilencinin üzerinden çıkan para dudak..
    22. İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea..
    23. Bakan Gül’den Şahinbey’in projesine..
    24. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7..
    25. MSÜ sınav giriş belgesiyle sınavı..
    26. İslahiye, Fatma Şahin’i bağrına bastı
    27. Pipisinin üstünden işeyen çocuğa..
    28. Psikiyatrist Çevik: “Takıntı hastalık..
    29. Art arda depremlerle sarsılan Malatya..
    30. Çaldıkları motosikletleri parçalayıp..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak