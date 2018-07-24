Erdoğan'ın afişini gören çocuk ‘dede’ diyerek elinden öptü
Hatay’da yolda yürürken billboarda ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını gören çocuk, 'dede' diyerek Erdoğan'ı elinden öptü.24 Temmuz 2018 Salı 16:47
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi üzerinde ailesiyle yürürken yol üzerinde asılı olan billboard da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişini gören ve ‘dede’ diye seslenerek yanına giden 4 yaşlarındaki çocuklardan biri, afişteki Erdoğan'ı elinden öptü.
Çocuğun ailesi tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.
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