Erdoğan'ın afişini gören çocuk ‘dede’ diyerek elinden öptü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi üzerinde ailesiyle yürürken yol üzerinde asılı olan billboard da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişini gören ve ‘dede’ diye seslenerek yanına giden 4 yaşlarındaki çocuklardan biri, afişteki Erdoğan'ı elinden öptü.

Çocuğun ailesi tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.