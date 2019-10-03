0553 313 94 23

Ayder Yaylası'ndaki görüntü kirliliği giderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki salıncaklara tepki gösterip kaldırılması talimatı vermişti. Çalışmalara başlanmasıyla salıncaklar birer birer kaldırıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:54
Ayder Yaylası'ndaki görüntü kirliliği giderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki salıncakları 'Acayip şeyler' olarak niteleyip kaldırılması yönünde talimat vermişti. Talimat sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı salıncakları yayladan söktü.

Salıncaklar tarihe karıştı

1-2 salıncakla başlayan serüvenin önü alınamayınca bölgeyi incelemeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncak kirliliğine dikkat çekerek "Buranın değerini aşağıya çekecek şeylere müsaade edemeyiz" dedi. Ziyaretin ardından çıkan kararla 1 Eylül itibariyle salıncaklar için kaldırılma kararı alındı. 1 Eylül günü sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giren yetkililer salıncakları birer birer sökmeye başladı. Salıncakları güçlendirmek adında dökülen betonlar kırılarak yerini yeniden toprağa bıraktı.

Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor

İhalesi tamamlanan bin 700 araçlı otopark ile ilk kazmanın vurulacağı Ayder'de kentsel dönüşüm yıl sonuna kadar başlıyor. Konu hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber "Vatandaşlarımız henüz alanda bir şey göremediler ama bu işin bürokrasisi, hukuku ve tekniği anlamında hemen hemen işin sonuna geldik ve kısa zaman içerisinde otopark için ilk kazmayı vuracağız. İhalesi yapıldı Ankara'da. 1700 araçlı bir otopark Ayder'in girişinde doğaya çevreye son derece duyarlı bir yapı olacak şekilde başlıyoruz. Kısa zamanda temelini atacağız. Ondan sonra kısa zamanda etaplar halinde öncelikle kaplıcalar denen alanda yeni otel binamız ve oraya taşıyacağımız işletmeler sonrada yine etaplar halinde komple düzenlemeyi kapsayacak şekilde dönüşüm faaliyeti devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi yakından takip ettiğinin altını çizen Vali Çeber "Ayder projesi sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla yürüyen bir proje. Biz Ayder'i tekrar eski özgün haline olabildiğince yaklaştıracak şekilde olmasına gayret ettiğimiz projeyi hassasiyetle takip ediyoruz ve otoparkla beraber inşallah bu sene sonuna kadar çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'acayip şeyler' demişti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmasında Ayder projesine değinerek, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:54
  1. Rize
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ayder Yaylası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç ayaklı açılım
    1. BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç..
    2. Kadınlarda en sık görülen kanser türü..
    3. Sarıyer'de silahlı yaralama! 6 şüpheli..
    4. Dün Keriman Ece, bugün Simay..
    5. Erdoğan'ın 'Acayip şeyler' demişti!..
    6. Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2..
    7. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme..
    8. Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil..
    9. Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli..
    10. 5 no’lu F-35’te sıcak gelişme! Türk..
    11. Alman sermayesi Manisa’da büyüyecek
    12. Markalar Antalya’da buluşacak
    13. Aksaray'da feci kaza: 4 kişi yaralı
    14. Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık!..
    15. Albaraka’dan yenilikçi projelere..
    16. Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika
    17. Öğretmen atamaları! Ücretli öğretmen..
    18. İstanbul'da 5 bin 253 riskli bina..
    19. Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    20. Rusya'da tarihi vurgun!
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü