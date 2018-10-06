Gül Baba kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açacağı Gül Baba türbesi nerede?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi’nin açılışını gerçekleştirecek. Gül Baba kimdir? Gül Baba ne zaman ve nerede yaşadı? Gül Baba hangi devirde yaşadı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan’ın Macaristan temaslarının ana gündemini iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler oluşturacak. Ziyarette iki ülke arasında 2.5 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 5 milyara çıkarılması için görüşülecek. Erdoğan, Budapeşte’de mevkidaşı Orban’la birlikte Tuna Nehri’ne bakan ve restorasyonu TİKA tarafından yapılan Gül Baba Türbesi’ni açacak.

Gül Baba kimdir?

1531 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın daveti üzerine Budin'e gönderilerek burada bir tekke kuran Gülbaba, bektaşi hoşgörüsü ile kısa zamanda Buda halkının sevgisini kazandı. 1541 yılının 1 Eylül'ünde Budin savaşında şehit düşen Gülbaba'nın, Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin kıldırdığı ve 200 bin kişinin katıldığı rivayet edilen cenaze namazına Kanuni Sultan Süleyman da katıldı. Gülbaba'nın gömüldüğü tepeye de "Gültepe" adı verildi. Türbesinin yanına yaptırılan Gülbaba Bektaşi Tekkesi, 1686 yılında yıkıldı. Gülbaba'nın sekizgen formundaki türbesi, 1543-1548 yılları arasında Budin Beylerbeyi olan Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı. Osmanlı'nın elinden çıkan topraklar arasına katıldıktan sonra bir süre şapel (küçük kilise) olarak kullanılan türbe, Sultan Abdülaziz'in 1867 yılındaki Avrupa ziyaretinden sonra tekrar eski formuna kavuşarak 1885'te mimar Lajos Grill tarafından onarılarak türbeye dönüştürüldü. 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasara uğrayan türbe, 1963'te Macar hükümeti tarafından eski durumuna getirildi. Bugün Türkler kadar Macarlar tarafından da ziyaret edilen türbe, Orta Avrupa'da fonksiyonunu yitirmeden kalan önemli bir eser olma niteliği taşıyor. Türbe, 2005 de Türk- Macar hükümetlerinin işbirliğiyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce restore edilerek ilk yapıldığı hale dönüştürüldü. Şeceresinin Hz. Hasan'a kadar uzandığı rivayet edilen ve "Misali" mahlasıyla şiirler yazan Gülbaba'nın eserleriyle ilgili Miftahü'l Gayb ve Güldeste adlı yazma eserler bulunuyor.