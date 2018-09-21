Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, ABD'de yatırım ve iş çevreleriyle de bir araya gelecek.

ERDOĞAN, 25 EYLÜL'DE BM'YE KONUŞACAK

Erdoğan BM Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül'de Genel Kurula hitap edecek.

ERDOĞAN DİPLOMATİK TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Açıklamaya göre Erdoğan New York'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

İŞ ÇEVRELERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Ziyarette Erdoğan ayrıca ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileri ile de biraraya gelecek

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley, New York'ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşebileceklerini açıkladı.