Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de gerçekleştireceği Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin detayları belli oldu.21 Eylül 2018 Cuma 15:59
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, ABD'de yatırım ve iş çevreleriyle de bir araya gelecek.
ERDOĞAN, 25 EYLÜL'DE BM'YE KONUŞACAK
Erdoğan BM Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül'de Genel Kurula hitap edecek.
ERDOĞAN DİPLOMATİK TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK
Açıklamaya göre Erdoğan New York'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
İŞ ÇEVRELERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Ziyarette Erdoğan ayrıca ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileri ile de biraraya gelecek
TRUMP İLE GÖRÜŞECEK
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley, New York'ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşebileceklerini açıkladı.
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