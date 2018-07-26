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Erdoğan'ı suçlayan Alman Bakan'dan geri vites

Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner’in, Mesut Özil ile ilgili Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine attığı sosyal medya mesajları sonrası geri adım attı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:11
Erdoğan'ı suçlayan Alman Bakan'dan geri vites

Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner’in, Almanya Milli Futbol Takımı'ndan uğradığı ırkçılık ve baskı yüzünden ayrılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil konusunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine attığı sosyal medya mesajından sonra Türkiye'nin girişimleri üzerine geri adım attığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Klöckner, özel kalem müdürü aracılığıyla Türk yetkililere ilettiği mesajında, sosyal medyada paylaştığı yorumun tamamen şahsi olduğunu ve resmi niteliği olmadığını belirtti. 

Klöckner ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanı olmasını saygıyla karşıladığını ifade ederek, Türkiye ile ikili ilişkileri iyileştirmeye önem atfettiğini vurguladı.

Klöckner, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasını eleştirmiş, Erdoğan'a yönelik suçlayıcı ifadelerde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 16:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mesut Özil
  3. Almanya Milli Futbol Takımı

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