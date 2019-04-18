"Erdoğan'ı karşılayacak mısınız?" sorusuna Ekrem İmamoğlu'ndan cevap

Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını aldı. Bugün Saraçhane'deki belediye binasında konuşan İmamoğlu, "Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusuna "Benim görevim neyse onu yaparım" diye cevap verdi.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan binasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Erdoğan'ı karşılayacak mısınız?"

İmamoğlu bir gazetecinin "Sayın Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusuna "Benim görevim neyse onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın" diye yanıtladı.

İmamoğlu, "Saraçhane'ye sık geliyor. Davet edecek misiniz?" sorusuna "Kesinlikle davet edeceğim. Biz bu şehri barıştırmaya geliyoruz" yanıtını verdi.