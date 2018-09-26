ABD'de Erdoğan'ı görünce ağlayarak sarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği etkinliğe katıldı. Erdoğan burada büyük bir coşkuyla karşılandı.

Erdoğan'a sarılarak kendisiyle bir süre görüşen Filistinli Ebubekir Serag, "Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey. Bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. 78 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir lideri sevmediğim kadar Erdoğan'ı sevdim. İmkanım olsa bütün isteğimle hayatımdan alıp onun güvenliği ve selameti için verirdim" dedi.

ELLERİNDE "ERDOĞAN'I SEVİYORUZ" PANKARTLARIYLA BAŞKAN ERDOĞAN'I SELAMLADILAR

ABD'de yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, Başkan Erdoğan'ı TASC önderliğinde düzenlenen buluşma programın düzenlendiği salonda büyük bir coşkuyla karşıladı. Katılımcılar ellerinde "We love Erdoğan" (Erdoğan'ı seviyoruz), "We Love Türkiye" (Türkiye'yi seviyoruz) yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Başkan Erdoğan'ı selamladı.

"ERDOĞAN, DÜNYANIN HER YERİNDE YÜZ MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU"

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu programda yaptığı konuşmada, "Bu süreçte bazı devletlerin küresel sorunları siyasi çıkarlar adına müslümanların öldürülmesini karşı çıkmak bir yana burada işlenen insanlık suçuna açıktan destek olduklarına tanıklık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım tam bu noktada ezberleri bozan, adalet ve insanlık onuruna sahip çıkan dik duruşunuz ve hakikat anlayışınızla Müslümanlar başta olmak üzere dünyanın her yerinde yüz milyonların gönlünde taht kurdunuz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SARILAN FİLİSTİNLİ SERAG: "BİR RÜYADAN FAZLA BİR ŞEY"

Öte yandan program sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek kendisiyle bir süre görüşen Filistinli Ebubekir Serag, açıklamalarda bulundu. California'daki Glendale İslam Merkezi Başkanı Serag,"Çok mutluyum, bu benim için bir rüyadan daha fazla bir şey. Bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum." dedi. Serag, "78 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir lideri sevmediğim kadar Erdoğan'ı sevdim. İmkanım olsa bütün isteğimle hayatımdan alıp onun güvenliği ve selameti için verirdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığa hizmet konusunda sorumlu davrandığını kaydeden Serag, "Kendisine 3 sayfalık bir mektup verdim ve tüm ümmetin arkasında olduğunu anlattım." şeklinde konuştu.