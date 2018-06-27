Erdoğan'ı duygulandıran mektup: 5 lira çikolataya 70 lira Erdoğan'a

İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Zehra Kütük, okulunu birinci olarak bitirince okul müdürü tarafından çeşitli hediyelerin yanı sıra, 75 lira harçlıkla da ödüllendirildi.

Kazandığı ödülün 5 lirası ile kendisine çikolata alan Zeynep Zehra Kütük, paranın kalan kısmını kendisini çok sevdiğini söylediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kampanyasında kullanılmak üzere mektupla gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'daki ofisine gönderilen mektup, özel kalem bünyesinde çalışanları da duygulandırdı. Küçük yaştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olan Zeynep Zehra Kütük, mitinglere katılarak kendisine ulaşmayı denedi. Tek arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılmak olan Zeynep Zehra Kütük yazdığı mektubun hikayesini AA muhabirine anlattı. Zeynep Zehra Kütük annesi Nurcan, babası İhsan, ağabeyi Selçuk ile birlikte Kağıthane'de yaşıyor.

Kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ilgisinin daha küçük yaşlarda TV programlarını izleyerek başladığını anlatan anne Nurcan Kütük, "Bebekliğinden beri Erdoğan hayranı, ilk başta televizyonda gördüğünde tepkiler veriyordu. 4-5 yaşından sonra bilinçli olarak sevgisi başladı. 15 Temmuz olaylarının ardından, vatan sevgisi, bayrak sevgisi nedir gördükten sonra hayranlığı arttı. Cumhurbaşkanımızı nerede görebiliriz diye merakı başladı. Defterlerinde, kitaplarında, masasında her yerinde "RTE" yazıyor. Cumhurbaşkanımız için şiirler yazıyor." diye konuştu.

"DOMBRA DİNLEYEREK SINAVLARA ÇALIŞIYOR"

Kızının, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelenen "Dombra" adlı şarkı ile ders çalıştığını anlatan Kütük, "Eve geldiğinde ona ders çalışıp dinlenmesi için bir süre tanıyorum. Vaktin doldu dediğimde diyor ki, 'Ben bir Dombra dinleyeyim kendime geleyim.' Sınav akşamları illa Dombra dinliyor." dedi.

"BABA BENİ ERDOĞAN'LA BULUŞTUR"

Kızının Erdoğan sevgisini anlatan Baba İhsan Kütük, şunları söyledi:

"Mitinglere katılıp, Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyordu. Önde bekleyip sesini ulaştırmaya çalışıyordu. Bana, 'baba bir şey yap beni buluştur' diyordu. Yazdığı mektubun ulaşacağına ihtimal vermiyordum. Çok ümitlenme kızım bu kadar işin arasında nasıl ulaşacaklar da geri dönecekler diyordum. Çok şaşırdık." dedi.

Erdoğan sevgisinin büyüdükçe arttığını söyleyen Zeynep Zehra Kütük, "Cumhurbaşkanımıza olan sevgim büyüdükçe arttı. Daha da çok sevmeye başladım. Haberlerde görüyordum bir sürü çocuk onun yanına çıkıyordu. Bende de böyle bir his uyandı. Ben neden yanına çıkmayayım dedim. Bir mektup yazma fikri aklıma geldi." diye konuştu.

"DEDEM GİBİ SEVİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için İstanbul'da yaptığı tüm mitinglere giderek önden yer bulmaya çalıştığını söyleyen Kütük, "En son katıldığım mitingde ona baba diye bağırdım, çünkü o gün babalar günüydü. O kadar kişi arasında sesimi duyuramadım. Benim ona olan sevgim daha çok dedemmiş gibi. Onu dedem gibi seviyorum." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR ÜLKEYE HİZMET ETMİŞ BİRİNE KİM OY VERMEZ Kİ?"

24 Haziran seçimlerinde yaşadığı duyguları anlatan Zehra Kütük, şöyle konuştu:

"Seçim günü çok heyecanlıydım. Bir yandan da kazanamama korkusu vardı. Bu kadar ülkeye hizmet etmiş birine kim oy vermez ki diye düşündüm? Kendimi rahatlatmaya çalıştım. Sonrasında da çok şükür kazandık."

Büyüyünce doktor olmayı hedeflediğini belirten Kütük, "Tıp okumak istiyordum ama Cumhurbaşkanımıza olan sevgimden dolayı ben de cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Bu yüzden siyaset bilimleri okumak istiyorum. Bu konuda biraz kararsızım." dedi.

Odasının duvarında büyük bir Recep Tayyip Erdoğan posteri asılı olan Kütük, posteri edinebilmek için harcadığı çabayı, şöyle anlattı:

"Odama bir Erdoğan posteri istiyordum. Tüm seçim bürolarını gezdim. Gidip onlarla fotoğraf çektiriyordum. Olsa ben de odama assam diyordum. Bir gün yine gidip fotoğraf çektirirken çok ısrar ettim, rica ettim. Oradaki adam sağ olsun verdi."