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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bahçeli karşılayıp, uğurlayacak!

8 Temmuz’da Baykal’ın rahatsızlığı nedeniyle TBMM'yi ikinci en yaşlı milletvekili olan İyi Partili Durmuş Yılmaz açacak. Yaş itibariyle MHP lideri Devlet Bahçeli de geçici Meclis Başkanvekili olacak. Teamüller gereği yemin etmek için TBMM’ye geliş ve gidişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Devlet Bahçeli karşılayıp uğurlayacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bahçeli karşılayıp, uğurlayacak!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 5 Temmuz’da kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından TBMM üç gün içinde yemin töreni için kendiliğinden toplanacak.

Meclis içtüzüğüne göre TBMM en yaşlı üye başkanlığında toplanacak. 8 Temmuz'da yemin için toplanacak Meclis Genel Kurulu'nu "en yaşlı üye" sıfatıyla sağlık durumunun el vermesi halinde CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın (80) yönetmesi gerekiyor. Ancak Baykal'ın rahatsızlığına sürecek uzun yemin mesasi de eklendiğinde Meclis'i onun yerine kendisinden sonra en yaşlı üye olan İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın (71) yönetmesi bekleniyor. Yılmaz, yeni Meclis Başkanı seçilene kadar Meclis Başkanı olacak.

ERDOĞAN 9 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK

Tüm vekillerin yemininin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak yemin edecek. İç tüzüğe göre Erdoğan'a oturumu yönetenden sonra ikinci en yaşlı üye olan geçici Meclis Başkanvekili eşlik edecek. Buradaki yaş sıralaması ise 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi işaret ediyor. Bu gerçekleşirse 9 Temmuz'da yemin etmesi planlanan Erdoğan'a, Baykal ve Yılmaz’dan sonra en yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Bahçeli eşlik edecek. Bahçeli, Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde hem karşılayacak hem de uğurlayacak. Böylelikle, Cumhur İttifakı'nın oluşmasına temel olan 'Yenikapı ruhu' Meclis'e de yansıyacak. En genç altı milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.

YENİ SİSTEM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Ankara’da, gazetecilerle sohbet eden MHP lideri Bahçeli, “Birinci stratejimiz partimizin Meclis’te güçlü bir sonuç almasıydı. İkinci stratejimiz de Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. İki stratejimizde de başarılı olduk” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Bahçeli, “Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür. MHP, 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarı ve alnının akıyla çıkmıştır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:06
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. bahçeli
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Yüksek Seçim Kurulu

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1618 sa önce
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN GÜZEL EN MİLLİ HÜKÜMETİ KURULACAK İNŞAALLAH. ERDOĞANI I YANILTMAK İSTEYEN AK PARTİLİ VARSA ONLARDA HAREKET EDEMİYECEK. 290 + 49 = 339 ÇOK İYİ OLDU . HAYIRLARA VESİLE OLSUN . DEVLET BEY KESİNLİKLE BAŞKAN YARDIMCISI OLMALI+ BİNALİ BEY+ SÜLEYMAN BEY.
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