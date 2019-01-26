Erdoğan'dan marketlerdeki fiyatlara tepki: Bunu yapmak millete ihanettir

Gaziantep aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, marketlerde cep yakan fiyatlara ilişkiin konuştu. Döviz düşmesine rağmen fiyatların düşürülmediğini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi marketlere bakıyoruz çarşıya pazara bakıyoruz. Maalesef marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşürüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir." dedi.