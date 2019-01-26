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Erdoğan'dan marketlerdeki fiyatlara tepki: Bunu yapmak millete ihanettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaptığıkonuşmada, döviz düşmesine rağmen marketlerde fiyatların düşmemesine tepki göstererek, "Bunu yapmak millete ihanettir. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız." dedi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:56
Erdoğan'dan marketlerdeki fiyatlara tepki: Bunu yapmak millete ihanettir

Gaziantep aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, marketlerde cep yakan fiyatlara ilişkiin konuştu. Döviz düşmesine rağmen fiyatların düşürülmediğini hatırlatan Erdoğan, "Şimdi marketlere bakıyoruz çarşıya pazara bakıyoruz. Maalesef marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşürüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:59
  1. Gaziantep
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti aday tanıtım toplantısı

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  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu17 dk önce
    Çok doğru.Peki elektriğe.doğalgaza,akaryakıta faiş zam yapmak neyin nesi oluyor?

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