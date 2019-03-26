Erdoğan’dan Yücel Yılmaz’a canlı yayın sürprizi

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Ülke TV’de canlı yayında olduğu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürprizi ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cep telefonuyla arayarak yeni yönetim sisteminin avantajlarından Balıkesirlilerin yararlanması gerektiğine vurgu yaptı ve "Kardeşim Yücel’le birlikte, öbür tarafta ilçe belediye başkanlarımızla biz Balıkesir’de yapacağımız ve bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla bu işi yerelde ve genelde çok daha farklı bir yere taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan AdayıYücel Yılmaz, Ülke TV’de yayınlanan ’Aslında Ne Oldu’ programında 20 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte projelerini anlattığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cep telefonuyla Yücel Yılmaz’ı arayarak sürpriz yaptı. Daha önce de AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir aracılığı ile Yücel Yılmaz’ın ’sözü sözümdür’ mesajını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Yücel Yılmaz’ı görüparayarak yine Yücel Yılmaz’a tam destek verdiğini gözler önüne serdi.

Ağrı’da ve Muş’ta olduğunu ve her ikisinin de muhteşem geçtiğini telefonda söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Eskişehir’de Türkiye - Moldova milli maçını izlediğini ve 4-0 Türkiye’nin yendiğini söyledi. Bunun üzerine Yücel Yılmaz da, "Biz de inşallah size 20’de 20 yaparak Balıkesir’i hediye edeceğiz efendim" dedi.

Erdoğan: "Seçimden zaferle çıkacağız"

Balıkesir’in kendileri için çok çok önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkesir büyükşehirlerimizden bir tanesi. Özellikle geçen dönem olsun, ondan öncede bir geçmişimiz olan bir ilimiz. Balıkesir’de herhangi bir siyasi kazaya uğramadan bu seçimlerde de büyük bir zaferle çıkıp yolumuza devam etmemiz lazım. Tabi bunun yerel seçim olduğunu da unutmamak gerekli" dedi.

"Yeni yönetim sistemini kenara koymayın"

Yeni yönetim sisteminin bir avantaj olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu avantajı bir kenara koymamak gerekiyor, bu avantajı tüm halkımızla paylaşmak istiyorum. Bir tarafta 4.5 yıl ülkenin başında olan bir cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun kabinesi var. Cumhurbaşkanı olarak şahsım gerekse kabinem, inşallah AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı kardeşim Yücel’le öbür tarafta ilçe belediye başkanlarımızla birlikte biz Balıkesir’de yapacağımız ve bu güne kadar yaptığımız yatırımlarla bu işi yerelde ve genelde çok daha farklı bir yere taşıyacağımıza inanıyorum. Demokrasi yerelden başlar anlayışıyla bunu genele birlikte yansıtmamız çok daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

"31 Mart akşamı müjde bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu vesileyle şahsınızda tüm ilçe başkanı arkadaşlarımı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Şu kalan 5 gün içerisinde gece gündüz demeden kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla bu çalışmayı sürdürmemiz lazım ve hanım kardeşlerimizi, gençliği çok önemsiyorum. Bu çalışmalarla birlikte inşallah istiyorum ki Balıkesir’den 31 Mart Pazar akşamı bize çok çok önemli bir müjdeyi tüm ilçelerle beraber verin. Allah yar ve yardımcınız olsun."