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Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Başlamazsanız hesaplaşacağız!

Gençlerle buluşmasında yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 13:33
Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: Başlamazsanız hesaplaşacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu.

Ankara Atakule’de yapılan programın moderatörlüğünü ise bizzat Erdoğan yapıyor. Erdoğan konuşmasında yerli otomobil konusuna da değinerek "5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız" dedi.

"Bizi oyalamasınlar"

Erdoğan'ın o konuşması;

"Her türlü desteği, teşviki vermemize rağmen işi hafiften alıyorlar. İstediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girme zorunda kalacağız. Biz bir an önce adımı atacağız. Gerekirse yurtdışından yatırımcılar bulacağız, Türkiye'den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Burada hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Onların ilmini alacağız, mesaimize de son sürat vereceğiz. Bizde altyapı var. Türkiye'de üretilenlerin birçoğu yüzde 80'i yüzde 90'ı yerli. Tüm mesele bu ülkenin evlatlarının millilik, yerlilik meselesidir. Ciddi manada inanmak meselesidir. Biraz gevşeme var. Şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. 5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:33
  1. Ankara
  2. EKONOMİ
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. yerli otomobil
  5. firma

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