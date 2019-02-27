Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması: Artık mümkün değil

Erdoğan yeni parti iddialarına şu açıklamada bulundu:

Biz özellikle AK Parti olarak bu olaya dava olarak bakıyoruz. Eğer bir dava adamıysan, davaya ihanetin olmaması lazım. Görev verilir, yaparsın. Ama senden alınıp başkasına verildiğinde de "eyvallah" dersin. Sana da başka bir görev verilir. Böyle çok görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız olmuştur.

Değiştirirsin. Liderin de görevi budur. Adeta satranç gibi. Bunu o şekilde değerlendirmek lazım.

Bugüne kadar o tür adımlar attık, ayrılanlar oldu. Bu ayrılanlarla bir daha yol yürümek mümkün değil. Ama biz onları kovmadık.

Bizim tek bir derdimiz var. Millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz. Şu anda Meclis Başkanlığı'na Mustafa Şentop Bey geldi. Kendisi daha önce TBMM Başkanvekiliydi.

Aynı şekilde Binali Bey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı konusunda "nasıl isterseniz" dedi.

Biz sıradan bir parti değiliz. Güçlü bir partiyiz. Türkiye siyasetinde, bizim kadar parti hareketliliği olan bir başka parti yoktur.

Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik.

Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli.