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Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması: Artık mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV - Star TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:05
Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması: Artık mümkün değil

Erdoğan yeni parti iddialarına şu açıklamada bulundu:

Biz özellikle AK Parti olarak bu olaya dava olarak bakıyoruz. Eğer bir dava adamıysan, davaya ihanetin olmaması lazım. Görev verilir, yaparsın. Ama senden alınıp başkasına verildiğinde de "eyvallah" dersin. Sana da başka bir görev verilir. Böyle çok görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız olmuştur.

Değiştirirsin. Liderin de görevi budur. Adeta satranç gibi. Bunu o şekilde değerlendirmek lazım.

Bugüne kadar o tür adımlar attık, ayrılanlar oldu. Bu ayrılanlarla bir daha yol yürümek mümkün değil. Ama biz onları kovmadık.

Bizim tek bir derdimiz var. Millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz. Şu anda Meclis Başkanlığı'na Mustafa Şentop Bey geldi. Kendisi daha önce TBMM Başkanvekiliydi.

Aynı şekilde Binali Bey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı konusunda "nasıl isterseniz" dedi.

Biz sıradan bir parti değiliz. Güçlü bir partiyiz. Türkiye siyasetinde, bizim kadar parti hareketliliği olan bir başka parti yoktur.

Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik.

Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 00:05
  1. İstanbul
  2. canlı yayın
  3. ntv
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. SİYASET Haberleri

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  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    Sayın Başkan, AGÜL VE DAVUTOĞLU NUN KURDUĞU PARTİ ANCAK CHP DEN OY ALIR, MERAL İDE SİLER.! Bırakın kursunlar, Sizin OY lardan 1 TANE SAPMA OLMAZ
  • Mesut SarpMesut Sarp9 sa önce
    Ama neticede Reiz kuramazlarda veya kurmayacaklarda dememiş yani.

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