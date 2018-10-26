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Nihat Zeybekci, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Nihat Zeybekci Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili, İskender Pala ise Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevlendirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 07:07
Nihat Zeybekci, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Politikaları ile Ekonomi Politikaları kurulları toplantılarına başkanlık etti.

Zeybekci ve Pala'ya görev

Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Nihat Zeybekci'yi, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine İskender Pala'yı getirdi.

Toplantılarda, kurul üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 07:07
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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