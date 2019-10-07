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Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Yeni bir kadın bakanlığı gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam’da basına kapalı gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda “Aile Bakanlığı kadın bakanlığına döndü” şikayetleri üzerine yeni bir kadın bakanlığının gelebileceğini söyledi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Yeni bir kadın bakanlığı gelebilir

AK Parti'nin Kızılcahamam’da basına kapalı gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kadın-erkek kavgaları sonrası ortaya çıkan kamu davaları görüşüldü.

Milletvekilleri “Erkekler bu davalarda mağdur ediliyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ise kadına şiddet konusunda çok hassas olunmasını istedi. Toplantıda yine bir milletvekilinin “Aile Bakanlığı kadın bakanlığına döndü” sözlerine Erdoğan “Ben kadınlarla ilgili yaklaşıma katılmıyorum. Aile Bakanlığının asli görevleri arasında kadın meseleleri var. Belki bakanlık sayısı artar ve bir kadın bakanlığı gelebilir” dedi.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 07:38
  1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  2. ak parti
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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