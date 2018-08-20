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Erdoğan'dan 'A Takımı'na ilk talimat: Hemen başlayın!

Başkan Erdoğan, kongrenin ardından AK Parti yönetiminde yapılan büyük değişim için “Talep tabandan, seçmenden” derken, yarıdan fazlası yenilenen dinamik yönetime de "Zaman kaybına tahammülümüz yok, hemen çalışmalara başlayalım" talimatını verdi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:08
Erdoğan'dan 'A Takımı'na ilk talimat: Hemen başlayın!

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü AK Parti kongresinin ardından akşam, partinin yeni seçilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Disiplin, Parti İçi Demokrasi Hakem, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri ile grup başkanı ve başkanvekillerini topladı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, "MKYK ve MYK’da büyük bir değişiklik yaptık. Partimizin tabanından, seçmenden değişim beklentisi oldu. Yoğun bir beklenti oldu, her zaman da oluyor. Karşılamamız gerekiyordu. Bu nedenle büyük bir değişim yaşandı. Hem MKYK’da hem MYK’da yaptığımız değişiklik arkadaşlarımızın başarısız olmasından kaynaklanmıyor. Değişiklik ihtiyacı vardı. Bunu her zaman da yapacağız" dedi.

ÇOCUK SAYISINI SORDU

Ardından bütün üyelerden kendilerini tanıtmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada çocuk sayılarını da sordu. Bir çocuğu olduğunu söyleyenlere, “devam” diyen Erdoğan, 3 çocuğunun olduğunu söyleyen Grup Başkanvekili Bülent Turan’a ise “Sen ikizlerle farkı kapattın” diye takıldı. Yeni MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise kendisini tanıtırken, 15 yıl köşe yazarlığı yaptığını da söyledi ve Türkiye’nin yakın hafızasını anlattığı 11 de kitabının olduğunu belirtti. Erdoğan’ın, “Bunları hiç görmedik” diye takılması üzerine de Miroğlu, kitaplarını bir takım halinde kendisine takdim edeceğini söyledi.

BAYRAM SONRASI SEÇİM SUNUMU

Erdoğan, MKYK’nın ardından topladığı MYK’da da devir teslimlerin bir an önce tamamlanıp hemen işe başlanmasını istedi. Devir teslimler için, “Hatta bu iş hemen bu akşam tamamlansın, bu işlerle eğlenirken çalışmalar için zaman kaybetmeyelim. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Hemen çalışmalara başlamalıyız” diyen Erdoğan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den de, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını tamamlamasını ve bayramdan sonra sunum yapmasını istedi. Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına da bayramdan sonra hemen başlayacaklarının mesajını verdi.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:08
  1. AK PARTİ
  2. Erdoğan

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