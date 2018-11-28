Erdoğan'dan Yemen açıklaması: Hala seyirciyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34’üncü İSEDAK Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir. Hiçbir baskı hiçbir zulüm Filistinlilerin kalplerindeki hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyecek. Filistinliler davalarına sahip çıktığı müddetçe işgalciler amaçlarına ulaşamayacaktır.

Geçmişte yaşanan her hadise Müslümanlar için iyi okunması gereken olaylar silsilesidir. 100 sene önce bitmiş olsa da savaşın coğrafyamızda bıraktığı enkaz henüz tam anlamıyla kaldırılamamıştır. Hala 1. Dünya Savaşı'nın yol açtığı sıkıntılarla yüzleşiyoruz. Coğrafyamızı lime lime edenler bugün farklı birlikler üzerinden dayanışmalarını derinleştirirken biz parçalanıyoruz.

Suriye'den Irak'a, Yemen'den Filistin'e kadar tüm bölgede, yaşadığımız krizin, gerilimin, kan ve göz yaşının temelinde Büyük Savaş ile yapılan dizayn vardır. Bugün Yemen'de milyonlar aç açık yaşıyorsa bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu biziz, yani Müslümanlar, sözde Müslümanlar. Deri kemik kalmış çocukların hali bunlar karşısında hala seyirciyiz.

"GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Bölgemizin tarihiyle bağdaşmayan politikalar sadece Fislitin'de değil başka yerlerde de kardeş kavgasına sebep oldu. Müslümanlar olarak yapmamız gereken nedir? 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıldönümünde geçmişten ders çıkarmalıyız. Sınırlarımızı kanla çizilmiş coğrafyada gönüllerimize yeni hudutlar, duvarlar örmemeliyiz. Coğrafyamıza zerk edilen hastalıkların başında ırkçılık ve mezhepçilik geliyor.

Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz. Çözümü başkalarında değil bu topluluğun içinde arayacağız. Başka yere gitmeye gerek yok. Sorunun müsebbiblerinden devam ummak beyhude bir amaçtır. Onlar bizim hayrımıza hiçbir zaman çalışmayacaktır.

"HER ŞEY BİR ÜYENİN DUDAKLARI ARASINDA"

BM Güvenlik Konseyi'nin daha çok daimi üyelerin çıkarlarını koruduğunu yakından tecrübe etti. 5 daimi üye, onlardan biri ne derse herkes onu yapmaya mahkum. Kutuplardaki balinaların sayılarını düşündükleri kadar Somalili aç çocukların hayatını düşünmediklerine şahit oldum. Para, petrol, elmas dışında değer verdikleri pek az değer olduklarını biliyoruz. Artık biz 1. Dünya Savaşı sonrası dünyada yaşamıyoruz. Yeni bir dünya kuruldu. 5 tane daimi üye, 15 geçici üye ile kimse kimseyi aldatmasın. 15 geçici üyenin orada bir kıymeti harbiyesi yok. Her şey 5 üyenin hatta onların içindeki bir üyenin iki dudağı arasında. BM sisteminin reforme edilmesi şart.

Suriye'deki krizi başkaları değil, biz hal yoluna koyacağız. Berlin'den Paris'e Brüksel'den Moskova'ya nerede olursa olsun teröristlerin masumları öldürmesine biz karşı çıkacağız.