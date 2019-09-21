Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kritik görev Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine aday gösterdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Büyükelçi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ı Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine aday gösterdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine iştirak etmek üzere Amerika'ya seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. "Görevini laikiyle yürüteceğine inanıyorum" Kurul'da izlenecek programını açıklayan Erdoğan, gelecek yıl düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ı aday gösterdiklerini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi de buradan duyurmak isterim. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı görevini laikiyle yürüteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.