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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kritik görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine aday gösterdiklerini açıkladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kritik görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Büyükelçi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ı Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine aday gösterdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine iştirak etmek üzere Amerika'ya seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"Görevini laikiyle yürüteceğine inanıyorum"

Kurul'da izlenecek programını açıklayan Erdoğan, gelecek yıl düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ı aday gösterdiklerini açıkladı.

Erdoğan açıklamasında, "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi de buradan duyurmak isterim. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı görevini laikiyle yürüteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:48
  1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  2. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı
  3. Büyükelçi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı
  6. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu
  7. Atatürk Havalimanı
  8. Volkan Bozkır

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