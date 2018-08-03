Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara döviz ve altın çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende 100 Günlük Eylem Planını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Gelin dolarlarınızı, avrolarınızı ve altınlarını yastık altında çıkarın” gelin bunları TL çevirin ve milli direnişinizi ortaya koyun.” çağrısında bulundu.