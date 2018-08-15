Başkan Erdoğan'dan üst düzey telefon trafiği
Basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini bildirdi.15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:33
Düzenlediği basın toplantısında gündemdeki olaylara dair açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini bildirdi.
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