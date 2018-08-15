Başkan Erdoğan'dan üst düzey telefon trafiği

Düzenlediği basın toplantısında gündemdeki olaylara dair açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini bildirdi.