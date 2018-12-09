Başkan Erdoğan'dan ünlü sanatçıya sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da katıldığı toplu açılış töreni sonrası sanatçı Hasan Kaçan'ın daveti üzerine, İpek Tuzcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu genç oyuncularla Kaçan'ın ofisinde bir araya gelerek sohbet etti.

1 saat görüştü

Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti.



