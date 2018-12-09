Başkan Erdoğan'dan ünlü sanatçıya sürpriz ziyaret!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Hasan Kaçan'ın daveti üzerine, Kaçan'ın Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evini ziyaret etti.09 Aralık 2018 Pazar 07:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da katıldığı toplu açılış töreni sonrası sanatçı Hasan Kaçan'ın daveti üzerine, İpek Tuzcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu genç oyuncularla Kaçan'ın ofisinde bir araya gelerek sohbet etti.
1 saat görüştü
Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti.
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