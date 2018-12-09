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Başkan Erdoğan'dan ünlü sanatçıya sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Hasan Kaçan'ın daveti üzerine, Kaçan'ın Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evini ziyaret etti.

09 Aralık 2018 Pazar 07:02
Başkan Erdoğan'dan ünlü sanatçıya sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da katıldığı toplu açılış töreni sonrası sanatçı Hasan Kaçan'ın daveti üzerine, İpek Tuzcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu genç oyuncularla Kaçan'ın ofisinde bir araya gelerek sohbet etti.

1 saat görüştü

Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 07:02
  1. Hasan Kaçan
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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