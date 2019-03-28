Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülkü Ocakları Çubuk İlçe Başkanlığını ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülkü Ocakları Çubuk İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Erdoğan, partisince Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingin ardından Ülkü Ocaklarının İlçe Başkanlığına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle çay içip sohbet etti. Erdoğan'a burada Türk bayrağı, Kuran'ı Kerim ve tablo hediye edildi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.

Erdoğan, kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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