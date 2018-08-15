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Erdoğan'dan Merkez Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kritik atamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası AŞ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:04
Erdoğan'dan Merkez Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kritik atamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTürkiye Kalkınma Bankası AŞ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda önemli atamalar gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI YARDIMCILIĞI UĞUR NAMIK KÜÇÜK'E EMANET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TCMB Başkan Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük getirildi.

Söz konusu atama 1211 sayılı kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI İLE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA DA ÖNEMLİ ATAMALAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buçukoğlu görevinden alındı.

Bu suretle boşalan Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine İbrahim Halil Öztop atandı.

Resmi Gazete'deki bir başka atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne ise Hayrettin Kurt getirildi.

İBRAHİM HALİL ÖZTOP KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan İbrahim Halil Öztop, Bilkent Üniversitesiİşletme Yüksek Lisans derecesine sahip. 1995 yılında yatırım bankacılığı kariyerine başlayan ve 1999 yılında Körfezbank'a geçerek gruba katılan Öztop, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Yatırım Bankacılığı Grup Müdürü olarak görev yaptı. Garanti Yatırım bünyesinde Özel Sermaye İşlemleri Müdürü olarak çalışan Öztop, 2011 yılından bu yana Garanti Yatırım'da kurumsal finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:04
  1. Resmi Gazete
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  4. Türkiye Kalkınma Bankası AŞ
  5. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  6. Dr. Uğur Namık Küçük
  7. Ahmet Buçukoğlu
  8. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  9. İbrahim Halil Öztop
  10. Hayrettin Kurt
  11. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  12. Bilkent Üniversitesi
  13. Körfezbank
  14. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

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