Erdoğan'dan Twitter paylaşımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Twitter kullanıcısının "torunumun reis sevgisi" notuyla sunduğu videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Twitter kullanıcısının "torunumun reis sevgisi" notuyla sunduğu videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımına "Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah." notunu ekledi. Videoda küçük bir kızın, miting konuşmasının yayımlandığı televizyon ekranına yaklaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunduğu görülüyor.

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