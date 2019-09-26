Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum" dedi.26 Eylül 2019 Perşembe 13:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
"Hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum"
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
#TürkDilBayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Milletimiz için, dilimizin korunması ve zenginleştirilmesi açısından hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum.
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