Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. "Hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum" Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: #TürkDilBayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Milletimiz için, dilimizin korunması ve zenginleştirilmesi açısından hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum.

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