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Erdoğan'dan tüm birimlerin seferber edilmesi talimatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı- Erdoğan, YHT kazası ile ilgili tüm birimlerin seferber edilmesi talimatını verdi

13 Aralık 2018 Perşembe 12:26
Erdoğan'dan tüm birimlerin seferber edilmesi talimatı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, tüm birimlerin seferber edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06.36'da meydana gelen kazayla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:26
  1. - İçişleri Bakanı Soylu
  2. - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. Başkentte yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazası
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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