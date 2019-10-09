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Görüşmenin detayları belli oldu... Erdoğan'dan Trump'a: Yolumdan çekil!

ABD basını Fırat’ın doğusunda Washington yönetminie geri adım attıran kararın arka planını ve Trump-Erdoğan görüşmesinin ayrıntılarını yazdı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:21
Görüşmenin detayları belli oldu... Erdoğan'dan Trump'a: Yolumdan çekil!

Erdoğan-Trump görüşmesinden dakikalar sonra Pentagon’a ‘askerleri çekin’ emri verildiği belirtildi. NBC News, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Amerikan kuvvetlerinin, pazartesi sabahı gözlem noktalarından çekilmeleri için ‘acil ve beklenmedik’ bir uyarı aldığına yer verdi. ABD askerlerine giden mesajın ne olduğuna ilişkin bilgiyi mevcut ve eski kıdemli ABD savunma yetkililerinden alan NBC News, mesajın “Bölgeden ayrılıyoruz” şeklinde olduğunu aktardı.

Gece yarısı telefon geldi

Amerikan medyasındaki haberlere göre PKK’nın Suriye’deki sözde komutanı Ferhad Abdi, geceyarısı ABD’li bir üst düzey yetkili tarafından arandı. Daha sonra bir ABD generaliyle görüntülü görüşme gerçekleştiren Abdi’ye, Trump’ın Amerikan askerlerinin çekilmesi emrini verdiği bildirildi. Görüşmeye ilişkin NBC’ye demeç veren PKK elebaşı, “Bu hiç beklemediğimiz bir karardı” dedi. Görüşmeleri yakından bilen bir ABD’li yetkilinin aktardığına göre, BM zirvesinde Trump-Erdoğan arasında birebir görüşme gerçekleşmemesinin ardından liderlerin pazar günkü telefon görüşmesi Washington için beklendiği gibi gitmedi. ABD’li yetkili, “Erdoğan Suriye’ye girmek konusunda kararlı olduğunu söyledi. Trump’ın Beyaz Saray ziyareti teklifi bile Erdoğan’ı vazgeçirmek için yeterli olmadı. Trump Erdoğan’a ‘Türkiye’nin büyük ölçekli bir saldırı yapmasının kabul edilemez olacağını ancak güvenli bölgeyi temizlemek için ölçülü bir operasyonu ise yapabileceğini söyledi” dedi.

Ya bizle çalış ya da...

Görüşmeye yakından vakıf olan bir Türk yetkili ise Middle East Eye adlı internet portalına konuştu. Türk yetkili, “Erdoğan Trump’a ABD’nin bu operasyonu yürütmek için Türkiye ile çalışmasını ya da yoldan çekilmesini söyledi” ifadelerini kullandı. Türk yetkili görüşmenin detaylarına ilişkin, “Erdoğan Trump’ın emri altında çalışanların güvenli bölge konusunda anlaşmaya uymadığını söyleyerek, DEAŞ yenilmiş olmasına rağmen ABD’nin 20 bin TIR dolusu silahı PKK/YPG’ye gönderdiğini ve silahların hâlâ gitmeye devam ettiği argümanını kullandı” diye konuştu.

DEAŞ’lılar ne olacak

Türk yetkili ayrıca görüşmede bir başka ihtilaf noktasının, geçmişte Tel Abyad sınır kasabası yakınlarındaki tahkimat binalarını ‘iyi niyet göstergesi’ olarak kaldıran terör örgtünün yakın zamanda bu binaları yeniden inşa edip güçlendirmeye çalıştığı konusu olduğunu belirtti. Ayrıca ABD’li bir yetkiliden de bilgi alan MEE’ye göre Trump, YPG’nin elinde tutuklu bulunan ve vatandaşı oldukları ülkelerin almak istemedikleri DEAŞ’lılara ne olacağını sordu. İddiaya göre Erdoğan, Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda 6 bin şüpheli yabancı savaşçıyı deport ettiğini belirterek bu konu üzerinde çalışılabileceğini belirtti. Aynı yetkiliye göre görüşmede Erdoğan, DEAŞ’lılara ilişkin ABD’ye herhangi bir söz vermedi. Trump da Erdoğan’ın ‘güvenli bölge’ talebine net bir cevap vermeyerek ‘askeri danışmanlarıyla konuyu görüşeceğini’ söyledi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:21
  1. Başkan Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. ABD
  4. Fırat'ın doğusu

YORUM YAZ

  • misafirmisafir23 dk önce
    abd nin ast subayının ceketini tutup giydiren,abd başkanı karşısında el pençe duran liderlerinin taraftarları olmuş olanlar, aynı abd nin başkanına adeta emir verir gibi konuşan Erdoğanın başkanlığını istemiyorlarsa,abd nin ast subayının ceketini tutup giydirmek,abd başkanı karşısında el pençe durmak için hiç vakit kaybetmeden ,bir daha Türkiyeye dönmemek üzere de abd ye gidebilirler.
  • erkan doğanerkan doğan23 dk önce
    EĞER ERDOĞAN O LAFI TRUMPA SÖYLEDİ İSE BENİ YOK SÖYLEMEDİ İSE İDDİA EDENİN MİLLET ÜSTÜNDEN GEÇSİN Mİ? KOF KABADAYIYI BİZE SATMAK İÇİN BAŞLIK YETMEZ.
  • cihancihan25 dk önce
    Beli bir anlaşma var. Yoksa ABD çekilmezdi.Anlaşma da şu: 30 km güvenli bölge olacak.Bu bölgeye çatışma olmadan girilecek. Daha sonra da ABD işid teröristleri bakımı için Türkiyeye verecek. Operasyonun gecikmesi nedeni ise YPG teröristlerin çekilmesi devam ettiği içindir.
  • Halil Halil 28 dk önce
    Helal olsun! BM konuşman da efsaneydi. Sırada KHK ile ilgili adaleti tesis etmen kaldı. Onu da yap. Millet peşinden gelsin.

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