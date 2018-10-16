Erdoğan'dan Trump açıklaması: Geciken bir açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti grubunun ardından basın mensuplarına gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Rahip Brunson krizinin ardından, "İlişkilerimiz normale dönecek" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt veren Erdoğan, "Geciken bir açıklama" ifadesini kullandı.

"Tehditle netice alma yoluna gitmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın attığı tweetler için 'Geciken bir açıklama' ifadesinin ardından, "Türk yargısına güvenin, tehditle netice alma yoluna gitmeyin. Türk yargısı kendisine olan güveni boşa çıkarmadı" dedi.

Trump teşekkür etmişti

Brunson'ın serbest kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımları için teşekkür ediyorum. Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam. Yine de ABD tarafında bir takdir var ve bu adım ABD ile Türkiye ilişkilerinin iyi, belki de harika bir yola girmesine neden olacak." ifadelerine yer vermişti