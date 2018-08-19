Erdoğan'dan toruna ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra’yı Bağcılar’da bulunan hastanede ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık bir saat sürerken ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan Kongresi için Ankara’daydı. AK Parti MKYK listesinin de açıklanmasının ardından Erdoğan, Ankara’dan İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk olarak iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra’yı ziyaret etti.

1 SAATLİK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7. torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin 3. çocuğu oldu.

Ziyaret yaklaşık bir saat sürerken ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.