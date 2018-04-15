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Erdoğan'dan teröristbaşı Gülen'e mesaj: Sen de geleceksin

AK Parti Maltepe İlçe Kongresi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paketlenerek yurt dışından getirilen FETÖ'cüleri hatırlatarak teröristbaşı Fetullah Gülen'e mesaj gönderdi. Erdoğan, Gülen'e "Sen de geleceksin" dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:47
Erdoğan'dan teröristbaşı Gülen'e mesaj: Sen de geleceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe İlçe Kongresi öncesi açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yurt dışında paketlenerek getirilen FETÖ'cüleri hatırlatatan Erdoğan, teröristbaşı Fetullah Gülen'e seslenerek, "Sen de geleceksin" dedi.

Erdoğan, "Şimdi birileri diyor ki, 'biz yatırımları durduracağız.' Niye'ymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıklı harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun." dedi.

"BUNLAR HAYATLARI BOYUNCA HEP DAĞITTILAR"

'Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış' diyen Erdoğan, "Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan." diye konuştu.

"KÜLLİYEYE BİR TEK BAY KEMAL GELMEZ"

'Ankara'ya geleceğiz' diyen vatandaşlara cevap veren Erdoğan, "Tabi ki gelin, orası milletin evi. Arkadaşlarım sizi bütün Külliye'de gezdirecekler. Oraya bir tek Bay Kemal gelmez. Gelmezse gelmez. Sizlere kapımız sonuna kadar açık. Orası sizin eviniz, cumhurun evi." şeklinde konuştu.

"PENSİLVANYA'DAKİ SEN DE GELECEKSİN"

'PKK için inlerine gireceğiz dedim hatıladınız mı?' diyen Erdoğan, "İnlerine girdik mi, girdik. SİHA'larla girdik, İHA'larla girdik, F-16'larla girdik. Kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Nereye kaçtılar Suriye'ye. Fırat Kalkanı'nda vurduk, Afrin'de vurduk. Gabar'da vurduk, Cudi'de vurduk, Tendürek'de vurduk. Bestler Deresi'nde vurduk. Vurmaya da devam edeceğiz. FETÖ de kaçtı. Kaçtılar, 6 tanesini Kosova'dan aldık, 3 tane Gabon'dan aldık. Şu ana kadar 80'ini yakaladık, getirdik. Pensilvanya'daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız." dedi.

"BİZE BU TOPRAKTA ÖLMEK YARAŞIR"

'15 Temmuz gecesi birisi güya dostluK adına Rodos'a götüreyim sizi' dedi diyen Erdoğan, "Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. İstanbul'da binler, onbinler bizi bekliyordu. Uçaklar, helikopterler üzerimizdeydi ne oldu? Biz Allah'tan başka galip yoktur dedik, işi bitirdik. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz cennette." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Maltepe
  5. IMF
  6. Fetullah Gülen

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  • MisafirMisafir1 gün önce
    Savaş olma ihtimali üzerine bile yer veya ülke değiştirmede aynı başkanları gibi yüksek bir statüde abd'ye göre...Tabii yerine değiştirebilecekleri bir şahıs yetiştirmedilerse!
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