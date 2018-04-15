Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na cevap

AK Parti Maltepe İlçe Kongresi öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, “İktidara geldiğimizde tüm yatırımları durduracağız” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na isim vermeden cevap vererek, "Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıklı harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun." dedi.