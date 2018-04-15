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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İktidara geldiğimizde tüm yatırımları durduracağız” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na cevap verdi.

15 Nisan 2018 Pazar 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na cevap

AK Parti Maltepe İlçe Kongresi öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, “İktidara geldiğimizde tüm yatırımları durduracağız” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na isim vermeden cevap vererek, "Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıklı harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun." dedi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 15:13
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • FATİHFATİH17 sa önce
    dört birtarafımızı çakallar sarmış adeta ve iyi kibaşımızda aslanyürekli birliderimiz var ,iyi kivarsınsayıncumhurbaşkanım ,,,,Allah başımızdaneksiketmesin seni...
  • Yavuz 1517Yavuz 151722 sa önce
    sp, sonunda chp'ye dönüştü. Körle yatan şaşı kalkar. Üzüm Üzüme baka baka kararır. sp'nin bugünkü durumu, pensilvanya şeytanının diğer bir versiyonudur. YERLİ VE MİLLİ UNSURLAR KAZANACAK. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır.
  • alperalper22 sa önce
    Utanmaz adam yaşın 80 ne yaklaşdı daha halla bu miletin omuzlarından para kazanıyorsun Emekli maşın var sadet partisinden alıyıyondaha ne isdiyorsun paraları nere götürçeksin hayin
  • MemleketimMemleketim1 gün önce
    YÜRÜ BE KASIMPAŞALI KİM TUTAR SENİ. DÜNYA LİDERİSİN
  • meçulmeçul1 gün önce
    vatan haini maloğlu yapar iktidara gelirse ama kendini dışkı sineği sanan kukla konacak dışkı arıyor......
  • halil45halil451 gün önce
    karamollaoglu seneye emekli piyasadan silinip gidicek
  • AHMETAHMET1 gün önce
    İHA ları Karamollaoğlu sivrisinek zannetmiş. Saadet Partisine oy verenlerin haline acıyorum. Nereden nereye........
  • hıdır dikerileriyiterhıdır dikerileriyiter1 gün önce
    ALLAH razı olsun senden reis yolunuz açık olsun.
  • yavuz selimyavuz selim1 gün önce
    hainlerin ve nankörlerin gözlerine dizlerine dursun..
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