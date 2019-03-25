Erdoğan'dan Tan'ın açıklamalarına tepki: Senin haddine mi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan’ın, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze savunma sistemi ve ABD ile yaptığı F-35 anlaşmalarına ilişkin "S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi, soğukkanlı olmalıyız" değerlendirmesine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bunlar ihanet içindeler. Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın ondan sonra terbiyesizce açıklama yapacaksın. Önce bir defa senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor?" şeklinde konuştu.



"Şu anda S-400 ile ilgili geri dönüşümüz falan söz konusu değil. Ne gelirse gelsin" diyen Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"İhanet içindeler. Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın, ondan sonra bu şekilde terbiyesizce açıklama yapacaksın. Senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor. Amerika ile iyi geçinmek lazım, şudur, budur. Biz milletimizin menfaatine olan neyse bu menfaate olduğu sürece her şeyi iyi geçinme üzerinde devam ettiririz. Biz kalkacağız 1 milyar 200 milyon dolar F-35 için vereceğiz, ondan sonra yok şöyle yok böyle. Zaten iki tanesi bize teslim edildi, şimdi diğer iki tanesi gelecek. Zorla buna talip olmadık ki. Patriotlar için Obama döneminden itibaren bu işi konuştuk. Kongreden izin çıkmadı dediler ve Patriotları vermediler. Biz ülkemizin savunma noktasında biz adımlarımızı niye atmayalım. S-400 konusunda adımlarımızı attık. Şu anda S-400 ile ilgili geri dönüşümüz falan söz konusu değil. Ne gelirse gelsin. Biz Patriotlar ile ilgili olarak siz de verin dedik ama şartları yerine getirmeniz lazım. Fiyatlar, kredi imkanları, ortak üretim, bu şartlar olması lazım ki sizinle de ayrıca ortak adımı atalım dedik."

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, S-400 alımında ısrarın Amerika Birleşik Devletleri ile ilşikilere olumsuz yansıyacağı uyarısında bulunmuştu.

Konuyu sosyal medya hesabından değerlendiren Tan, ilişkilerde gelinen noktayı "sular ısınıyor" ifadesiyle tanımladı. ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslimatını askıya alabileceği uyarısında bulunan eski büyükelçiye göre Washington'ın Türkiye'ye alternatif tedarikçi arayışına başladığını duyurdu.

Namık Tan ayrıca, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze sistemlerini alması durumunda ekonomik yaptırımlarla karşılaşabileceğine işaret etti.

"Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gerekir." diyen Namık Tan, Türkiye'nin F-35 üretimine yaptığı katkıyı hatırlattı ve bu sürecin ülkedeki savunma sanayii şirketlerinin teknolojik kabiliyetlerini artırdığını belirtti.

Tan, "S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv elçiliği de yaptı

Daha önce Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevini de yürüten Namık Tan, Washington'daki dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alınmıştı. Tan, emekliye ayrıldıktan sonra inşaat şirketi STFA Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti.