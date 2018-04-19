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Erdoğan, Çin Devlet Başkan ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü...

19 Nisan 2018 Perşembe 14:39
Erdoğan, Çin Devlet Başkan ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Türkiye'de öngörülen yatırımlara değinen iki lider, Suriye'deki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin öteden beri karşı olduğuna işaret ederek, önümüzdeki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten iki liderin, terörle ortak mücadelenin önemine de değindikleri kaydedildi.

ÇİNLİ BAŞKANA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da ilettiği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Şi Cinping
  3. Çin

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