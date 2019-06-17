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Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:14
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel paylaşımı!

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için mesaj yayımladı.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:14
  1. Süleyman Demirel
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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