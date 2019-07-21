Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.21 Temmuz 2019 Pazar 19:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.
Erdoğan görüşmede, Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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