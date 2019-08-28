Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden fikir insanı Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı yayınladı.

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan ünlü yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gören Şenler'in vefat haberini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Şenler için taziye mesajı yayınladı. "Vefatını üzüntüyle öğrendim" Taziye mesajında, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

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