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Başkan Erdoğan'dan 'dolar' mesajı: Sakın inanmayın!

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu’nda konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'ye gerçekleştirilen ekonomik saldırıları değerlendirdi.

02 Eylül 2018 Pazar 07:05
Başkan Erdoğan'dan 'dolar' mesajı: Sakın inanmayın!

Başkan Erdoğan, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te önemli açıklamalarda bulundu.

Bişkek'te Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kur manipülasyonuyla, Türkiye'nin güçlü ve sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturmaya çalışıyorlar.

Malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya, bunların her adımı politiktir. Bunlar cambazdır. Sakın cambazlara inanmayın.

Özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Bizler artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor.

Türk iş adamlarına sesleniyorum, Kırgızistan dost ve kardeş bir ülkedir. Yatırımlarınızda gelin bu ülkeye öncelik verin.

RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI

Biz Rusya ile S-400 anlaşması yaptık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Kusura bakmayın, birilerinden izin alacak değiliz.

Türkiye olarak, savunma sanayi başta olmak üzere, ekonomide de bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmekte kararlıyız.

FETÖ UYARISI

İkili iş birliğimizi zehirleyen FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Bu örgüt mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyoruz. Biz, adalet istiyoruz.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 07:05
  1. Erdoğan
  2. döviz
  3. dolar
  4. Bişkek

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