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EYT gibi af da çıkmıyor mu?  Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika af çıkışı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı Kura Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında “Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 15:28
EYT gibi af da çıkmıyor mu?  Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika af çıkışı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı Kura Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında “Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin af teklifine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Biz yürütme olarak bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz. Nihai tasarruf milletvekillerimize ait. Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile yerel seçimlerde ittifak konusuna ilişkin görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesinde masada olması beklenen hem EYT hem de af konusundaki açıklamaları dikkatlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:28
  1. erdoğan af son dakika

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