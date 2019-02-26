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Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"

AK Parti'nin Giresun mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını hatırlatarak, "Türkiye'de "Kürdistan diye bir bölge var mı?" Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesine git. Benim ülkemde böyle bir bölge yok" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 15:15
Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun'da düzenlenen mitinginde halka sesledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Rabbim ömür verdikçe bizdeki Giresun sevdası bizdeki Karadeniz sevdası bitmez. Bu can bedende durdukça bizdeki Türkiye sevdası Türkiye aşkı hiç bitmez. 11 ay sonra yeniden Giresun'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

"Emniyet'ten aldığım rakam..."

Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Yüzde 64.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'na sahip çıktınız. Önümüzde 31 Mart imtihanı var. Önümüzde dönmemiz gereken son bir viraj var.  Hep birlikte bu süreci atlatmamız gerekiyor. Ülkemiz için, istikbalimiz için, istikrarlı bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz. 31 Mart seçimleri Giresun ile birlikte tüm Türkiye için barışa, huzura vesile olsun. AK Parti'yi siz kurdunuz, bugünlere siz taşıdınız. Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık, yıkılmadık.

Davos'ta IMF Başkanı'na "Türkiye'ye emir vermeye kalkmayın. Türkiye'nin Başbakanı benim, siz Türkiye'yi yönetemezsiniz" dedim. Mayıs 2013 IMF'ye olan 23.5 milyar borcu ödedik ve şuan borcumuz yok. Bitti bu iş. Çıkmış bay Kemal ne diyor, "Bunlar gider yine IMF2den borç alırlar, ekonomi batırdılar" IMF'ye siz gittiniz siz. Siz borçlandınız biz ödedik ve bitirdik. Dünyada milli gelire oranla en fazla insani yardım br Türkiye var. Bugün pasaportu itibarlı Türkiye var. Artık ihracatta her yıl rekora koşan bir Türkiye var.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

Bu sabah 7 DHKP/C'li inlerinde bulduk ve onları da sağolsun polislerimiz aldılar. Durmak yok yola devam.

Hava yolunu halkın yolu yaptık. Artık hepiniz maşallah uçaklarla gidiyorsunuz. Dağları deldik, her tarafı halkın yolu haline getirdik.

Bugün Ege'de Karadeniz'de Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan donanması güçlü bir Türkiye var.

"Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz"

Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükütümetini sağa sola şikayet eden, teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi bulamazsınız. Yurt dışında uzatılan mikrofona kendi ülkesini kötüleyen muhalefet partisi bulamazsınız.

İçerde ne söylerse söylesinler dışarıda konuşurken hassas dil kullanırlar. Kimlerle fotoğraf verdiklerine dikkat ederler, dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet yoktur. Son 17 yılında bunun örneğini defalarca gördük yaşadık tecrübe ettik. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet etmek sanıyor. Çukur eylemleri sırasında şehir eşkıyalarına cici çocuklar diyen bir CHP gördük. 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirası yapan bir CHP gördük. Yatırımlarda rahatsız olan, yasaklardan medet uman bir muhalefet gördük. Atalar "can çıkar ama huy çıkmaz" diyor.

"Türkiye'yi terk et"

Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını hatırlatarak, "Türkiye'de "Kürdistan diye bir bölge var mı?" Buyrun ne diyor Kürdistan'da biz kazanacağız. Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesine git.Benim ülkemde böyle bir bölge yok" dedi.

AK Parti'de bütün teşkilatımız bir, iri, diri, kardeş olacağız. MHP'de de bütün teşkilat böyle olacak. Cumhur İttifakı'nı mezara kadar götüreceğiz. Vatan düşmanlarına sandıkta gereken cevabı vereceğiz.

"AB samimi değil"

Dün Mısır'da bir toplantı vardı. AB, idama karşıdır. Başa geldiğinden bu yana 42 insanı idam eden darbeci Sisi'nin davetine katılan bu AB üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil.

AK Parti'de bütün teşkilatımız bir, iri, diri, kardeş olacağız. MHP'de de bütün teşkilat böyle olacak. Cumhur İttifakı'nı mezara kadar götüreceğiz. Vatan düşmanlarına sandıkta gereken cevabı vereceğiz.

"AB samimi değil"

Dün Mısır'da bir toplantı vardı. AB, idama karşıdır. Başa geldiğinden bu yana 42 insanı idam eden darbeci Sisi'nin davetine katılan bu AB üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? AB samimi değil.

"Yalan söylüyorsun Bay Kemal"

Bay Kemal, yalanı iftirayı bırak, dürüst ol. Meclis kürsüsünde belge sallıyor. Hiç mahkemede dosya sunamadı. Bir gün olsun mahcup olmadı. Hatalarından özür dilemedi. Aleyhine verilen onca mahkeme kararına rağmen yalanın dozunu arttırdı. Parayı tahsil ettiğim zaman bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bizi hedef alıyordu artık vatandaşları hedef alıyor. "İşte Türkiye" fotoğrafı diyerek bir fotoğraf gösteriyor. Önüne arkasına bakmadan. Bu fotoğrafın yalan olduğu, meclis kürsüsünde söylediklerinin de hakikatle bağdaşmadığını ortaya çıktı. Bu hanım kardeşimiz neden böyle bir şey yaptığını anlattı. Benim halim vaktim yerinde dedi. Rencide ettiği bu hanımefendiden özür bile dilemedi.

CHP'li milletvekilinin Türkiye'nin sondaj faaliyetleriyle 2 milyar doları Akdeniz'e gömeceği iddiası vatana ihanettir. 21. yy Türkiye'sine böyle beceriksiz muhalefet partisi lideri yakışmıyor. Bir koyun verin kaybeder. Türkiye gibi güçlü bir ülke böyle bir muhalefet partisini haketmiyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:15
  1. Giresun
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • Ferhat şenel Ferhat şenel 1 sa önce
    Artik baydin baydın 17 yilda ulke beka yasar hale geldi megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburda pkkyi alkışlayan şehide kelle apoşa sayın diyen vatikanda PAPA tarafindan kutsanan bopcu
  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza 1 sa önce
    Aynı laflardan yorulduk başkan bırak 17 yildir masali dometes sogan kuyruklarına düştük yokluk vurdu bizi sen varlık diyorsun ayip ayip

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