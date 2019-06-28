Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun ve Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in ailelerine taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun ve Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun ve Hakkari'de silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç’in ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

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