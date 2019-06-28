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Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun ve Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in ailelerine taziyelerini iletti

28 Haziran 2019 Cuma 11:24
Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun ve Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun ve Hakkari'de silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç’in ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:24
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