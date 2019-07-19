Erdoğan'dan şehit diplomatın ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse’nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi19 Temmuz 2019 Cuma 15:09
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Erbil şehrinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen diplomat Köse’nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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