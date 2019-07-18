Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün ailesine başsağlığı diledi18 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 11 Temmuz'da yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökçü'nün ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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