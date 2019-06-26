Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da silah kazası sonucu şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un ailesine taziye dileklerini iletti26 Haziran 2019 Çarşamba 14:32
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Lice'deki Duru Jandarma Karakol Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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