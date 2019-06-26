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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da silah kazası sonucu şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un ailesine taziye dileklerini iletti

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:32
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Lice'deki Duru Jandarma Karakol Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:32
  1. Şehit Er Muhammed İslam Altuğ
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  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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